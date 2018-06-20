Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 21 и 22 июня

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КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 25 + 28 С, в ночные часы + 14 + 15 С. Днем возможны дожди и грозы.

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Атмосферное давление нормальное.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие два дня — 21 и 22 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

В православной церкви 20 июня почитается память мученика по имени Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в III веке. Интересно, что у Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников — они раскаялись и пришли к Богу. Именно гостиница Феодота стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором. Кроме того, Феодот старался как можно чаще посещать узников в темницах и хоронил их после казни или смерти от болезней. Именно тогда 7 дев приняли мученическую смерть от рук гонителей. Одна из этих дев явилась к Феодоту во сне и повелела ему поднять тела дев со дна озера для того чтобы произвести их захоронение. Феодот выполнил просьбу, и в этом ему помог Господь. Так, когда Феодот подошел к озеру, то поднялся очень сильный ветер, вода отошла, показалось дно, и старец увидел мучениц.