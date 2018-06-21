Погода резко изменится: точный прогноз на 22 и 23 июня

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КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 26 + 30 С, в ночные часы + 17 + 18 С. Днем возможны дожди и грозы.

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Атмосферное давление нормальное.

Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие два дня — 22 и 23 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

Известно, что в старину именно в этот день старались копать колодцы. Делали это в соответствии с приметами. Интересно было то, какой способ использовали для поиска наиболее подходящего места. Так, 21 июня брали сковороду и прикладывали ее к земле на некоторое время. Потом смотрели, где сковорода больше всего намокла — там и влага ближе к почве находится. Считалось, что правильнее всего оставлять сковороду на земле с вечера, а затем поднимать ее на рассвете. Естественно, могли использовать несколько сковородок, чтобы скорее определить место для сооружения колодца. Если сковорода лишь слегка вспотела, значит, воды здесь мало, а если она осталась сухой — тут можно даже не пытаться вырыть колодец. Если на поверхности сковороды выступили капли, то можно сооружать колодец на этом месте, а если сковорода 21 июня облита дождем, то в любом случае сама задумка вырыть колодец будет неудачной.