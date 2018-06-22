Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 июня

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КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 25 + 29 С, в ночные часы + 16 + 19 С. Днем возможны дожди и грозы.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

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В ближайшие два дня — 23 и 24 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

Говорят, что 22 июня начинаются самые короткие ночи в году, а лето полностью вступает в свои права. После этого день постепенно начнет уменьшаться. Принято было именно на Кирилла Александрийского, 22 июня, носить и сушить сено. Начинает созревать земляника, и говорили, что в этот день солнце отдает всю свою силу. Можно также высаживать рассаду ранней капусты.