Погода в Молдове портится: каких сюрпризов ждать в эти выходные

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КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 26 + 28 С, в ночные часы + 17 + 18 С.

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Днем возможны дожди и грозы.

Из-за осадков, по данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, уровень вод поднимется на 0,5 метра. Сохранится локальный риск наводнений. Гражданам советуют воздержаться от дальних поездок.

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Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие два дня — 23 и 24 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

На Агафену, 23 июня, точно можно отправляться к водоемам.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

При этом все, что было связано с баней и водой в этот день, воспринималось исключительно положительно. Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год. Особенно распространен этот обычай был на территории Вологодской губернии. После обеда женщины запрягали лошадей и отправлялись в лес для того чтобы наломать березовых веток.

Также веники могли делать из ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины, калины и других растений. Интересно, что веники были ритуальными и отличались в зависимости от своего предназначения. Так, существовали веники, которые использовали для бани, а другими обряжали коров, которые недавно отелились. Также были веники, которые перебрасывали через головы и бросали на крыши бань, чтобы узнать свое будущие. Если веник 23 июня падал вершиной к погосту, то человек, который его бросил, по примете, умрет.