В Молдове резко похолодает: ждать ли повторения бури и проливных дождей

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КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 20 + 21 С, в ночные часы + 12 + 14 С.

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Днем возможны дожди.

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Из-за осадков, по данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, уровень вод поднимется на 0,5 метра. Сохранится локальный риск наводнений. Гражданам советуют воздержаться от дальних поездок.

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Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

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В ближайшие два дня — 24 и 25 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

В этот день отмечается день Ивана Купала или Яанов день, который традиционно справляют в деревнях даже сегодня. Считается, что это день чудес и колдовства. В этот день принято было плести венки, используя девять различных цветков. После того, как венок надевали, по примете нельзя было говорить. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого, который должен был прийти и снять с нее венок.