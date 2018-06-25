Погода в Молдове меняется: на смену жаре приходит прохлада

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КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 20 + 21 С, в ночные часы + 12 + 14 С.

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Днем возможны дожди.

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Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

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В ближайшие два дня — 26 и 27 июня — ожидается прохладная погода, без осадков.

Народные приметы

Этот день считается последним периодом посева огурцов и капусты, поздней гречки.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Практически всегда присутствует 25 июня роса утром, и считается, что именно с этого момента ночь идет на прибыль, а день, наоборот, сокращается. Поэтому, праздник часто называют Солнцеворотом. Есть в этот день и свои приметы.

В православной церкви 25 июня отмечается день Онуфрия Великого, который также известен как Петр Афонский, живший в IV веке. Более 5 3 лет Петр провел на священной горе Афон, после чего принял постриг и умер в молитве. В Эфиопской церкви поминают Клавдию Прокулу вместе с ее супругом Понтием Пилатом.