Погода в Молдове меняется: на смену жаре приходит прохлада

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 20 + 21 С, в ночные часы + 12 + 14 С.
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Днем возможны дожди.
Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.
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В ближайшие два дня — 26 и 27 июня — ожидается прохладная погода, без осадков.
Народные приметы
Этот день считается последним периодом посева огурцов и капусты, поздней гречки.
Практически всегда присутствует 25 июня роса утром, и считается, что именно с этого момента ночь идет на прибыль, а день, наоборот, сокращается. Поэтому, праздник часто называют Солнцеворотом. Есть в этот день и свои приметы.
В православной церкви 25 июня отмечается день Онуфрия Великого, который также известен как Петр Афонский, живший в IV веке. Более 5 3 лет Петр провел на священной горе Афон, после чего принял постриг и умер в молитве. В Эфиопской церкви поминают Клавдию Прокулу вместе с ее супругом Понтием Пилатом.