Жара возвращается: точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июня

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КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 25 + 27 С, в ночные часы + 16 + 18 С. Без осадков.

Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

Автодвижение в Кишиневе: город превращается в горячую точку>>> © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие два дня — 27 и 28 июня — ожидаются осадки.

Народные приметы

Считали, что гречку обязательно нужно посеять за 1 неделю до дня Акулины или через неделю после него.

Говорили, что 26 июня появляются слепни, оводы, которые кусают животных, и скотина от этого очень страдает. Поэтому, животных старались выгонять на пастбища по утрам, а загонять в хлев уже в полдень, надеясь таким образом защитить их от насекомых.