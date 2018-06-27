В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 июня

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КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 23 + 25 С, в ночные часы + 16 + 18 С. Днем возможны осадки.

Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

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© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие два дня — 28 и 29 июня — также ожидаются дожди, температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

В православной церкви 27 июня почитают память святого пророка Елисея, который жил в IX до Рождества Христова. Был известен как ученик и слуга пророка Ильи, присутствовавший во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Он совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых. Имеются у этого дня и приметы.

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Кроме того, 27 июня почитается в православии и благоверный князь Мстислав (Георгий) Храбрый Новгородский. Сами новгородцы нарекли его так за мужество, проявленное в битвах.