В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 июня

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 23 + 25 С, в ночные часы + 16 + 18 С. Днем возможны осадки.
Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.
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В ближайшие два дня — 28 и 29 июня — также ожидаются дожди, температура воздуха существенно не изменится.
Народные приметы
В православной церкви 27 июня почитают память святого пророка Елисея, который жил в IX до Рождества Христова. Был известен как ученик и слуга пророка Ильи, присутствовавший во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Он совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых. Имеются у этого дня и приметы.
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Кроме того, 27 июня почитается в православии и благоверный князь Мстислав (Георгий) Храбрый Новгородский. Сами новгородцы нарекли его так за мужество, проявленное в битвах.