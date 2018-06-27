Молдову ждет Армагеддон - синоптики объявили новое предупреждение

Молдавские метеорологи предупредили о надвигающейся буре – осадки будут сильнее, чем в прошлый раз. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках и водоемах.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила еще один "желтый код", на этот раз связанный с гидрологической опасностью.

"В связи с ожидаемыми сильными, местами очень сильными дождями, на отдельных малых реках и водотоках 27 июня — 1 июля возможен подъем уровня воды на 0,5-1 метра, местами формирование интенсивного местного склонового стока", — отмечено на сайте ведомства.

В Госгидрометео призвали экономических агентов, в ведении которых находятся пруды и водохранилища, обратить внимание на состояние плотин прудов и водохранилищ.

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Ранее синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с ливнями, градом и шквалистым ветром. Предупреждение будет действовать с 27 июня (15.00) до 30 июня (12.00).

"Днем 27 июня (с сохранением 28-30 июня) ожидаются грозовые дожди. Вечером в среду временами сильные (15-25 л/м2 за 12 часов и менее), местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 часов и менее) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

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В конце прошлой недели из-за ливня и сильного ветра оказались подтоплены частные хозяйства в нескольких районах страны, а сотни гектаров различных видов сельхозкультур уничтожены.