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Прохожие на одной из улиц во время дождя.

Молдову зальет дождями: прогноз погоды, который сбывается

© Sputnik / Максим Блинов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (381)
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Каждый день читайте на нашем сайте самый точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 22 + 24 С, в ночные часы + 13 + 14 С. Днем возможны дожди и грозы. Что касается геомагнитной обстановки, вероятны геомагнитные возмущения, которые перерастут в течение суток в малые геомагнитные бури.

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В ближайшие два дня — 28 и 29 июня — также ожидаются дожди, температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

Вит (Фит) — мученик, живший в период раннего христианства. К сожалению, на сегодняшний день достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось — остались только лишь церковные предания, согласно которым, Вит родился на Сицилии в семье язычников.

Православный календарь 2018
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Его отец был местным сенатором.

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Однако Вит встречает наставника, проповедовавшего веру во Христа (его имя неизвестно), после чего принимает христианство и отправляется в Рим. Именно святой Вит изгнал беса из императора Диоклетиана. Изначально последний хотел заставить Вита молиться и приносить жертвы идолам. Однако тот отказался, и в итоге Вита бросили в клетку, где находились голодные львы. Бог спас Вита от гибели, и звери его не тронули. После этого император приказал сварить Вита в кипящем масле.

Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik /
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
Тема:
Погода в Молдове (381)

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Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Общество
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