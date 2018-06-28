Синоптики изменили предупреждение: какая погода ждет Молдову

Грозовые дожди, град и шквалистый ветер надвигаются на Молдову: что рассказали метеорологи.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы изменила "желтый код" метеоопасности. Теперь предупреждение связано с неустойчивым характером погоды.

"В период 28-30 июня ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр за 12 часов и менее), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Ранее синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с ливнями, градом и шквалистым ветром. Метеорологи обещали местами очень сильные осадки — 50-60 л/м2 за 12 часов и менее. Предупреждение действовало с 27 июня.

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В конце прошлой недели из-за ливня и сильного ветра оказались подтоплены частные хозяйства в нескольких районах страны, а сотни гектаров различных видов сельхозкультур уничтожены.