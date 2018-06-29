Дожди и грозы: прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 июня

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КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 23 + 25 С, в ночные часы + 18 + 20 С. Днем возможны дожди и грозы. Что касается геомагнитной обстановки, вероятны геомагнитные возмущения, которые перерастут в течение суток в малые геомагнитные бури.

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В ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — также ожидаются дожди, температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

В православной церкви 29 июня почитали память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Родители воспитывали своего сына в благочестии и любви к Богу, обучали чтению Священного писания.

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В раннем возрасте Тихон открыл в себе дар творить чудеса с Божьей помощью. Однажды отец поручил Тихону продать хлеб, но тот раздал его всем людям бесплатно, чем разгневал отца. При этом Тихон процитировал Священное писание и сказал: "Дающий Богу сторицей примет". Действительно, так и случилось: отец Тихона посмотрел в хранилище, которое до этого было совсем пустым. С удивлением он обнаружил, что хранилище заполнено хлебом.