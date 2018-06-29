Сразу два "желтых кода": синоптики рассказали, какая погода ждет Молдову

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила еще один "желтый код", но уже гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. И действовать он будет лишь в некоторых районах республики.

"В связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива — города Костешты 29 июня — 2 июля продолжится подъем уровня воды и составит 2,0-2,8 метра. Возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", — сообщили в Госгидрометео.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев полностью затопило: жители столицы публикуют апокалиптические видео

Предупреждение касается ряда населенных пунктов в Бричанском, Единецком и Рышканском районах.

Ранее синоптики объявили "желтый код" метеоопасности, который связан с неустойчивым характером погоды. Это предупреждение будет действовать до 30 июня.

"Ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр за 12 часов и менее), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Разряд, еще разряд: в жилую многоэтажку в Кишиневе попала молния — видео>>>

Накануне на Молдову обрушились ливни местами с градом и шквалистым ветром. В Кишиневе водители из-за ливня теряли автомобильные номера, а люди обувь. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути, а на некоторых улицах дорогу можно было в буквальном смысле переплывать.