Погодные рекорды Молдовы 30 июня

Восемь десятилетий в стране не побит температурный рекорд последнего дня июня.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Температурный максимум, установленный на территории Молдовы 30 июня, держится уже 80 лет. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 30 июня 1938 года столбик термометра в тени поднялся всего до +37 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя два с половиной десятилетия. В последний день июня в 1962 году, было холоднее всего за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Столбик термометра тогда прогрелся до +9,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 30 июня, составляет 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.