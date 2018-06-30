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Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет июль

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (391)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В субботу в Молдове сохранится неустойчивый характер погоды и продолжит действовать "желтый код", объявленный Государственной гидрометеорологической службой еще 28 июня. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, в субботу ожидаются грозовые дожди, временами сильные — до 15-25 литров на квадратный метр. Возможен град и усиление шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду.

Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +15, +20 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +20, +25 градусов. 

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. В воскресенье, 1 июля, на севере и в центральных районах возможны слабые осадки. А температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +18 до +23 градусов. Что касается понедельника, 2 июня, то метеорологи прогнозируют небольшие дожди только на севере страны. А воздух в среднем прогреется до +20, +25 градусов по Цельсию. 

Ночная гроза.
© Sputnik / Иван Макеев
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Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 июня почитают память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел.

Раньше говорили — поскольку на Мануила солнце долго в зените стоит, значит, все растения идут в рост. Начинает к 30 июня цвести василек в полях. Шиповник роняет лепестки, а речные омуты украшаются большим количеством кувшинок. Кстати, согласно народным поверьям, кувшинки – это русалки, превратившиеся в растения. Поэтому, кувшинку никогда нельзя срезать – убьешь русалку.

Считалось, что день 30 июня не является "хорошим" с точки зрения защиты от злых сил – человек становится для них уязвимым. Говорили, что по дворам в это время ходит нечисть и жалобно воет. Если выйти из дома, то, по приметам, можно умереть. Поговаривали, что нечистая сила может превратиться в обычное животное, вселиться в него. Так, например, в результате у коровы могло испортиться молоко. 

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
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Нельзя было 30 июня ходить к озеру вечером, поскольку, как говорили, у водоема сидела Маниха или Манья, которая красотой кувшинок приманивала красавиц ближе и утаскивала их на дно. Также верили, что Манья и ее дочь ходят ночью по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему.

Поэтому было принято 30 июня разводить костры на берегах озер и рек, чтобы отпугивать злых духов.

А еще люди верили, если 30 июня гроза, то будет хороший урожай.

Кроме того, существовала примета, согласно которой, если много яиц сваришь 30 июня, то куры будут хорошо нестись. Из яиц часто готовили омлеты с сыром, луком, хлебом.

Тема:
Погода в Молдове (391)

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Теги:
прогноз, традиции, народные приметы, приметы, июль, июнь, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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