Когда закончатся проливные дожди в Молдове: точный прогноз на 2 и 3 июля

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в воскресенье в республике установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики сообщают, что в ночные часы будет +11..+14 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +19..+20 градусов.

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

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В последующие дни температура воздуха немного поднимется. В понедельник, 2 июля, на севере страны возможны слабые осадки. А температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +21 до +24 градусов. Что касается вторника, 3 июля, то осадков не предвидится, а воздух в среднем прогреется до +23..+26 градусов по Цельсию.