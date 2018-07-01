Погодные рекорды Молдовы 1 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о максимально высокой и самой низкой температуре первого дня июля.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 1 июля, держится уже восемь десятилетий, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 1 июля 1938 года столбик термометра в тени поднялся до +37 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя почти два с половиной десятилетия. В первый день июля в 1962 году столбик термометра прогрелся лишь до +9,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 июля, составляет 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.