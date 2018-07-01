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Погодные рекорды Молдовы 1 июля

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (395)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о максимально высокой и самой низкой температуре первого дня июля.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 1 июля, держится уже восемь десятилетий, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

Ультрафиолетовое изображение солнечных пятен
© Photo: NASA/LMSAL
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По информации метеорологов, 1 июля 1938 года столбик термометра в тени поднялся до +37 градусов по Цельсию. 

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя почти два с половиной десятилетия. В первый день июля в 1962 году столбик термометра прогрелся лишь до +9,9 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 июля, составляет 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.

Тема:
Погода в Молдове (395)

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Теги:
1 июля, рекорд, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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