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Прогноз погоды в Молдове: дожди отступят, но ждать ли очередного потопа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. На фоне потопов, покрывших своими водами территорию ряда сел и городов республики, многие граждане опасаются: не ждать ли на текущей неделе подобных сюрпризов от природы.

Синоптики спешат успокоить жителей страны: на это неделе "большие воды" отступят, а матушка-природа побалует граждан Молдовы весьма комфортной, в метеорологическом плане, окружающей средой.

Так, в понедельник днем, 2 июля, жителей и гостей республики ждет теплая погода, жара пока не вступит в свои права, а столбик термометра днем установится у отметки в плюс 23-24 градуса по Цельсию. Переменная облачность во второй половине дня спасет тех, кого начнет припекать щедрое июльское солнце.

Вечером в понедельник дождей также не ожидается, а термометры покажут в среднем плюс 18-19 по Цельсию.

Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек>>>

Во вторник, 3 июля, станет немного теплее, а температура воздуха в дневные часы прогреется до плюс 24-25 градусов. Дождей не ожидается, а легкий ветерок скоростью до 9 км/ч сделает наступающий робкий зной весьма приятным и почти незаметным.

Праздники и народные приметы

В понедельник, 2 июля, православная церковь отмечает день Зосимы Пчельника. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.

Изображение Спаса Нерукотворного
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В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: "Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!".

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Теги:
мед, климат, обычаи, традиции, прогноз погоды, погода, Кишинев, Молдова, Погода
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