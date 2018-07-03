Прогноз погоды: молдавское солнце отступит, но когда ждать очередной грозы

По данным метеорологов, осадков во вторник ожидать не следует, а переменная облачность не даст воздуху сильно нагреться днем.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. На фоне дождей, которые в минувшие выходные в буквальном смысле затопили села и города Молдовы, сегодня в республике ожидается сравнительно не жаркая погода, а щедрое молдавское солнце временно "сдаст позиции" и изредка будет выглядывать из-за облаков.

Так, согласно прогнозу метеорологов, днем 3 июля температура воздуха по ст ране будет колебаться у отметки в 25-27 градусов по Цельсию. Легкий ветер, скоростью 9 км/ч, и вовсе поможет сделать вторник слегка прохладным.

Вечер 3 июля выдастся и вовсе бодрящим в плане температуры воздуха, синоптики обещают по стране плюс 17-18 градусов. Так что тем, кто собрался на прогулку после работы, лучше прихватить с собой какую-то теплую вещь.

Ночь со вторника на среду выдастся и вовсе зябкой — по республике всего плюс 14-15 градусов. Характерные для вторника нынешней недели погодные условия сохранятся и в ближайшие несколько дней, а вот выходные рискуют быть слегка подмоченными дождем.

Гром и молнии разверзнутся над страной в субботу, 7 июля, когда температура воздуха днем немного возрастет и составит до плюс 29 по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В народном календаре 3 июля — день Мефодия Перепелятника.

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого.

Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.