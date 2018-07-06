Прогноз погоды в Молдове: грозовые выходные или подмоченный уикенд

Насладждаться безоблачной погодой граждане страны смогут лишь в последний день рабочей недели, по прогнозам синоптиков в выходные в Молдову придут дожди.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Похоже, последний погожий день на этой неделе ожидает жителей и гостей Молдовы. Выходные в прямом смысле слова окажутся подмоченными — мощные грозовые дожди обещают синоптики по всей республике. Однако и в этом есть свои плюсы, они охладят пыл горячей пятницы, 6 июля.

Сегодня днем метеорологи прогнозируют до плюс 29-30 градусов по Цельсию, на небе — ни облачка, а усугублять картину установившейся жары будет полный штиль — ветер вообще не даст о себе знать.

Вечер пятницы выдастся комфортным в плане погодных условий. Это — на руку тем, кто планировал променад с близкими и друзьями. Вечером, 6 июля, на улице будет плюс 18-19 градусов.

Погодные неприятности могут застать врасплох тех, кто завтра не возьмет с собой зонт. В дневные часы метеорологи прогнозируют мощные грозовые дожди. Температура воздуха немного снизится, в дневные часы будет до плюс 26-27 градусов тепла.

Воскресенье также расстроит любителей отдохнуть на природе. Последний день недели тоже будет омрачен грозовыми дождями, а воздух прогреется лишь до плюс 27 по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день церковь отмечает память святой мученицы Агриппины (в русской традиции — Аграфена). Еще в молодости римлянка Агриппина решила не вступать в брак, а посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонения на христиан ей пришлось предстать перед языческим судом, где ее подвергли пыткам, а после заточили в темницу.

Несмотря на мучения, Агриппина не отреклась от своей веры. В награду за стойкость Бог послал ей избавление: ангел освободил девушку от уз, но от перенесенных пыток она все же вскоре скончалась. Тело мученицы три христианки — Васса, Павла и Агафоника — отвезли в Сицилию и похоронили. У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса.

© Sputnik / Александр Поляков Медовый Спас - традиции, обряды и приметы

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.