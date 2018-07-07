Прогноз погоды: на Молдову надвигается грозовой армагеддон

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Последние погожие часы ожидают жителей Молдовы в субботу утром, после обеда над страной нависнут тучи и пойдет сильный дождь, а спокойствие июля нарушит гром и осветят молнии.

По прогнозам синоптиков, 7 июля в дневные часы температура воздуха вырастет до плюс 29-30 по Цельсию. НА улице будет парить, а разрядка не заставит себя долго ждать. Гром и молнии разверзнутся над Молдовой ближе к вечеру.

Воскресенье, 8 июля, и вовсе будет подмочено грозовыми дождями, а молнии и гром станут неотъемлемой чертой последнего дня уходящей недели. Однако станет прохладнее, температура воздуха вырастет лишь до плюс 26 градусов.

В понедельник, 9 июля, жителей Молдовы также ожидают грозовые дожди с грозами, однако станет прохладнее. Температура воздуха опустится днем до плюс 25-ти по Цельсию.