Прогноз погоды в Молдове: грозовой ужас откладывается на понедельник

По данным метеорологов гром и молния разверзнутся над Молдовой лишь 9 июля, а воскресенье выдастся "хмурым", но комфортным.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Природа смилостивилась над жителями республики: в воскресенье дождя и грозы не будет, они немного запоздают и пройдут завтра, 9 июля.

Температура воздуха будет весьма комфортной для тех, кто решит осуществить прогулку на свежем воздухе. Так, днем 9 июля, воздух прогреется до плюс 27-28 градусов, преимущественно без осадков, но будет облачно.

Первый день рабочей недели встретит жителей страны менее приветливой погодой: ожидаются дожди с грозами, а порывы ветра превысят скорость в 9 км/ч. Отступит и жара: в понедельник днем ожидается лишь до плюс 25 по Цельсию.

Вторник станет еще прохладнее: на улице будет всего доя плюс 23-24 градусов.