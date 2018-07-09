Точный прогноз погоды: гроза, дожди или солнце

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В понедельник в Молдове сохранится неустойчивый характер погоды. Таким образом, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ожидаются кратковременные грозовые дожди.

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдова может не дождаться арбузов в 2018 году

Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +14, +19 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. Во вторник, 10 июля, на севере возможны слабые осадки. А температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +24 до +29 градусов. Что касается 11 июля, то метеорологи прогнозируют небольшие дожди во всех районах республики. А воздух в среднем прогреется до +26, +31 градуса по Цельсию.

Этот день в старину называли земляничником, поскольку созревала земляника, и девушки отправлялись в лес на ее сбор. Одновременно пчелы начинали очень активно собирать мед. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие.

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора, а потом отправился в Фессалоники.

Раньше люди верили, если 9 июля была солнечная погода, то такой ей быть до самой осени. Жаркая погода означала дальнейшую 40-дневную засуху, как следствие — отсутствие грибов. А еще те, кто собирался одолжить 9 июля денег, клал в карман листок земляники, чтобы точно получить положительный ответ.