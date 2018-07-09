09:23 09 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.74
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Дождевое облако

Точный прогноз погоды: гроза, дожди или солнце

CC0 / Pixabay / Jan-Mallander
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (397)
171 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В понедельник в Молдове сохранится неустойчивый характер погоды. Таким образом, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ожидаются кратковременные грозовые дожди. 

Арбуз
© Sputnik / Евгений Панасенко
Молдова может не дождаться арбузов в 2018 году

Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +14, +19 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов. 

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. Во вторник, 10 июля, на севере возможны слабые осадки. А температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +24 до +29 градусов. Что касается 11 июля, то метеорологи прогнозируют небольшие дожди во всех районах республики. А воздух в среднем прогреется до +26, +31 градуса по Цельсию. 

Праздники и народные приметы 
Ультрафиолетовое изображение солнечных пятен
© Photo: NASA/LMSAL
Смотри в оба: астрологический прогноз на июль 2018 года

Этот день в старину называли земляничником, поскольку созревала земляника, и девушки отправлялись в лес на ее сбор. Одновременно пчелы начинали очень активно собирать мед. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие.

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора, а потом отправился в Фессалоники.

Раньше люди верили, если 9 июля была солнечная погода, то такой ей быть до самой осени. Жаркая погода означала дальнейшую 40-дневную засуху, как следствие — отсутствие грибов. А еще те, кто собирался одолжить 9 июля денег, клал в карман листок земляники, чтобы точно получить положительный ответ.

Тема:
Погода в Молдове (397)

По теме

Удар по помидорам: будет ли у Молдовы богатый урожай
Не хватает рабочих рук: на плантациях в Молдове гибнет часть урожая
Астролог: дети под этим знаком зодиака - самые одаренные
Теги:
точный прогноз, погода, Госгидрометеорологическая служба
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 07_07_2018
Гости Sputnik FanZone показали, как нужно поддерживать команды
Проиграли, но не сдались: Сборная россии покидает ЧМ
Проиграли, но не сдались: Сборная России честно отработала на ЧМ-2018
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться