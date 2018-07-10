Грозовой фронт: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Во вторник в Молдове сохранится неустойчивый характер погоды. Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует кратковременные грозовые дожди.

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдова может не дождаться арбузов в 2018 году

Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +14, +19 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. В среду, 11 июля, также ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов. Что касается 12 июля, то метеорологи прогнозируют осадки на севере республики. Воздух в среднем прогреется до +27, +32 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 июля почитают память Самсона странноприимца. Он получил достаточно хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Благодаря доброму сердцу, он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, то он освободил всех рабов, а состояние раздал бедным и нищим. Бог увидел благие дела Самсона и наградил его даром чудотворения.

Обычно 10 июля начинает цвести лопух. Есть у этого дня и особые приметы.

Дождь на Самсона означал, что осадки будут идти постоянно вплоть до самого Бабьего лета. Люди верили, если курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны, то это предвещает засуху, если облака плывут с Запада, то будет ненастная погода.

Сено зеленого цвета на Самсона, будет много гречишной каши. Черное сено 10 июля предвещает богатый год на пшенную кашу.

На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.