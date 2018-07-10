Резкое изменение погоды: на Молдову движется многочасовая буря

Служба InfoTrafic выступила с предупреждением о надвигающейся буре – водителям нужно быть осторожными.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В ближайшие несколько часов в Молдове пройдут грозовые дожди с градом. С таким предупреждением выступила служба InfoTrafic Национального инспектората по патрулированию.

"В последующие три часа в республике ожидаются грозы, ливни с градом и буря. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду", — сказано в сообщении.

© Photo: InfoTrafic Предупреждение службы InfoTrafic

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, кратковременные грозовые дожди в стране ожидаются во вторник и в среду. Такая же погода сохранится на севере и в четверг. Осадки пройдут и в пятницу.