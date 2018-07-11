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Пасмурное небо

Точный прогноз погоды: снова пасмурно, когда вернется солнце

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (400)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В среду в Молдове Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует кратковременные грозовые дожди. 

Прохожие во время дождя
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +15, +20 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +27, +32 градусов. 

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. В четверг, 12 июля, установится погода без осадков. Температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов. Что касается 13 июля, то метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди на севере и в центральных районах республики. Воздух в среднем прогреется до +27, +32 градусов по Цельсию. 

Праздники и народные приметы

В старину люди были убеждены, что крапива обладает волшебными свойствами и способна придавать человеку силу, бодрость. Поэтому, старались ее заготавливать впрок и собирали как раз 11 июля, поскольку полагали, что после этого дня она потеряет свои целительные свойства. Кстати, в народе верили, что холст, который можно выткать из крапивы, поможет преодолеть боли в пояснице. 

Ультрафиолетовое изображение солнечных пятен
© Photo: NASA/LMSAL
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Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда на каждый день (не только 11 июля). Принято было добавлять ее в салаты, супы и даже делать начинку для пирожков. Что касается лечения, то крапиву применяли для приготовления настоев, отваров, многие из которых помогали при внутренних кровотечениях и недомоганиях. Молодые девушки именно настоем крапивы укрепляли волосы.

Это растение считали главным помощником от дурного глаза. Чтобы избавиться от негативной энергии недоброжелателей, нужно было, по приметам, сжечь семена крапивы на углях, и полученный дым пустить по дому. Еще 11 июля могли вешать крапиву на окна и двери.

Обычно в канун Петрова дня молодежи не стоило рано ложиться спать – принято было веселиться до утра. Люди пели песни, водили хороводы, танцевали, принимали участие в различных играх и забавах.

В православной церкви 11 июля отмечается память преподобных Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев.

Тема:
Погода в Молдове (400)

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Теги:
точный прогноз, июль, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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