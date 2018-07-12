Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет окончание рабочей недели

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В четверг в Молдове будет облачно, но без осадков. Такой прогноз сделала Государственная гидрометеорологическая служба.

© Sputnik / Miroslav Rotari Губительная жара: каково влияние высокой температуры на мозг

Метеорологи сообщают, что в ночные часы ожидается +15, +20 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +27, +32 градусов.

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. В пятницу, 13 июля, в Молдову снова вернутся кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов. Что касается начала выходных, то 14 июля метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди на севере, а в остальных районах республики погода будет без осадков. Воздух в среднем прогреется до +25, +30 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Петров день в народе считался праздником солнца, и с этого же дня начинались ярмарки, которые получили название "Петровские гулянья". Самого же Петра считали покровителем полей и лугов. С ним было связано достаточно много примет и по ним стремились предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и даже месяцы.

Принято было 12 июля умываться из трех родников, чтобы, в соответствии с приметами, сохранить молодость и красоту. Также верили, что купание в день Петра очищает человека от грехов.

В православной церкви 12 июля почитается память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа.

Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря.

Раньше верили, если два раза за день 12 июля пошел дождь, значит, будет богатый урожай.