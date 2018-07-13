Погода в Молдове: зной "задушит" жителей страны, когда искать спасения

По данным метеорологов, гражданам и гостям республики придется изрядно "попариться" - тридцатиградусная жара приходит на смену относительно комфортной погоде минувших нескольких дней.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Относительная духота, на которую жаловались жители республики в последние несколько дней, покажется пустяком наравне с наступающим на Молдову зноем.

Так, в пятницу, 13 июля, жителей республики ждет поистине небывалая жара. Утром столбики термометров будут слегка благосклонны к жителям страны, показывая всего плюс 22-23 градуса. Однако день выдастся поистине знойным: по данным синоптиков ожидается до плюс 30-31 градуса в тени. Ветер не разбавит "густую" июльскую жару в Молдове, "разогнавшись" лишь до 9 км/ч.

© Sputnik / Miroslav Rotari Губительная жара: каково влияние высокой температуры на мозг

Вечер также прохладой не встретит: на небе — ни облачка, а воздух будет горячим — плюс 24-25 по Цельсию.

Немного спадет молдавская июльская жара в воскресенье, когда термометры опустятся днем до плюс 28 по Цельсию. Виной тому — кратковременные грозовые дожди, которые пройдут на большей части территории страны. Но после незначительного "облегчения" на улице будет все равно жарко, как в бане, зной вернется в свои права.

Окончательно добить июльскую молдавскую жару помогут дожди в понедельник, когда термометр "отступит" и покажет до плюс 26 по Цельсию.