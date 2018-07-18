Oпять синоптики обещают ливни в Молдове, но сбудется ли прогноз

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. По данным синоптиков, в Молдове сегодня будет облачно, воздух прогреется до +23, +26 С. Также ожидаются дожди и грозы, поэтому, выходя из дома, возьмите на всякий случай с собой зонтик. Однако стоит помнить: дождливую погоду метеорологи обещали несколько дней назад, однако в Кишиневе с начала недели осадков не было.

Ветер северный, слабый. Его сила — максимум 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление — нормальное. Геомагнитная обстановка — спокойная, без заметных геомагнитных возмущений.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится, однако снова прогнозируются грозы и дожди. Сбудется ли прогноз — увидим в ближайшие дни.

Народные приметы

Говорили, что в этот день Луна отдает свои силы людям, а потому, 18 июля смотрели на нее и просили дать здоровье, благополучие и счастье. В православной церкви 18 июля отмечают день преподобного Афанасия Афонского, который родился в Трапезунде и достаточно рано остался сиротой. Его воспитанием занялась одна монахиня, и Афанасий настолько полюбил ее, что стремился во всем подражать. Особенно это касалось иноческой жизни, молитв, постов. По прошествии некоторого времени Афанасий даже принимает постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в бдениях и длительном посте, он решается на подвиг безмолвия и поселяется в уединенном месте неподалеку от монастыря. Часто отшельнику приходилось бороться с бесами, пытавшимися возбудить в нем чувство ненависти к окружающему миру. И однажды Афанасий практически поддался сомнениям, но решил ровно 1 год вытерпеть, а потом покориться воле Божьей. Внезапно в последний день с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись в тот же миг. После этого Афанасий за свое смирение получил дар умиления, и в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться за помощью или советом. Предание гласит, что к Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.