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Пасмурно, но без осадков: точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (404)
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. По данным синоптиков, в Молдове сегодня прогнозируется переменная облачность, воздух прогреется до +25, +28 C. Без осадков. Геомагнитная обстановка нормальная, без заметных геомагнитных возмущений. Атмосферное давление также в норме.

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В последующие дни температура воздуха существенно не изменится, до конца недели возможны осадки.

Народные приметы

В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру, как Авдотья или Евдокия.

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Родилась она в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича, впоследствии став женой Московского князя Дмитрия Донского. Именно их семейный союз позволил достичь мира между Суздалем и Москвой. Сама княгиня была благочестивой, и в этом была большая заслуга преподобного Сергея Радонежского, крестившего одного из ее с Дмитрием сыновей, а также митрополита московского Алексия. Авдотья во времена своего правления построила несколько храмов, особенно известным из которых стал Вознесенский женский монастырь на территории Московского Кремля. Немногие знали, что Авдотья соблюдала строгий пост и носила вериги под княжескими одеждами. У Авдотьи было 5 сыновей, и они были очень удивлены, когда Авдотья решила принять монашеский постриг, после чего получила имя Евфросиния. Известно, что до этого ходила молва о том, что княгиня носит столько одежд и украшений, чтобы понравиться своим любовникам, и этим ее сыновья были очень огорчены. Однако Авдотья сбросила одежды, и под ними было тело истощенное и худое, чем она и доказала, что верит во Христа, и упрекнуть ее в грехе невозможно. В последние годы Евфросиния (Авдотья) много молилась и совершала добрые дела.

Тема:
Погода в Молдове (404)

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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