Каким будет начало недели: точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 июля

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Местами ожидаются осадки, сильной жары не будет.

Температура воздуха ночью составит +19…+20 С. Днём воздух прогреется до +28°С.

Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В последующие сутки Молдову ждёт жаркая, но дождливая погода.

Температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

В православной церкви 23 июля почитали память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Антоний известен, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. Родился сам Антоний неподалеку от Чернигова в X веке. Ему очень захотелось увидеть места, которые посещал при жизни Иисус, а потому, он отправляется в Палестину, а на обратном пути решил пойти и в Афон, где принял постриг и прожил некоторое время. Согласно преданию, игумен Агафонского монастыря получил от Господа распоряжение отпустить Антония обратно домой, чтобы на своей родине он продолжал распространять веру. Антоний послушался игумена и поселился в пещере недалеко от Киева, которую выкопал священник Илларион. Став отшельником, он все-таки продолжал встречаться с людьми, и некоторые просились остаться вместе с Антонием. Первыми его учениками стали Феодосий и Никон. Когда отшельников стало 12, он решили выкопать большую пещеру. В ней они устроили церковь, кельи, трапезную. И именно с этого момента началось сооружение Киево-Печерской Лавры. Что касается Антония, то он удалился из обители и построил для себя новую пещеру. Правда, иноки все равно стали селиться рядом с ним, и когда их число достигло 100, братия решила построить деревянную церковь на горе. Это была церковь Успения Пресвятой Богородицы. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. Сегодня мощи Антония не обретены.