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Погода в Молдове: республику накроют ливни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (255)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы. 

Температура воздуха ночью составит +20…+22 С. Днём воздух прогреется до +29 С.

Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.

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Температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

В православной церкви 24 июля чествовали святую Ольгу, которая многое сделала для принятия христианства на Руси. Согласно преданию, Ольга была женой князя Игоря, и последний уже при встрече с будущей супругой отметил ее благочестивый нрав. Игорь, увидев девушку, сразу воспылал к ней страстью и попытался склонить к греху. Однако Ольга сказала, что для начала он должен на ней жениться. Игорь и Ольга заключили брак, и в скором времени у них родился князь Святослав. Однако счастливое семейство недолго прожило вместе, ведь Игоря убили древляне во время сбора подати. После этого правитель древлян предложил Ольге вступить с ним в брак. Та сделала вид, что согласна это сделать, и заманила посольство древлян в Киев, где предала их смерти. После этого она распорядилась сжечь город Искоростень — столицу древлян. Жители города были либо убиты, либо проданы в рабство. Конечно, эти легенды говорят о том, что Ольга была очень жестоким человеком. В то же время, известны ее благие дела. Так, летописи одержат в себе сведения, согласно которым, Ольга активно занималась обустройством хозяйственной и политической жизни своего государства.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (255)

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Теги:
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