Самая продолжительная в этом году магнитная буря накрыла Землю

Многие люди во вторник могут испытывать недомогания - виной тому магнитная буря.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Самая продолжительная с начала года магнитная буря накрыла Землю во вторник, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Буря началась с самого утра вторника. Предполагается, что геомагнитный шторм будет относительно слабым — первого уровня (G1) по пятибалльной шкале, но при этом самым продолжительным с начала этого года.

Как ожидается, буря продлится несколько часов. Магнитные бури такой силы способны незначительно влиять на помехоустойчивость систем связи, приводя, в частности, к кратковременным сбоям в управлении энергетическими системами и космическими аппаратами.

Наиболее мощные магнитные бури происходили в этом году в ночь с 18 на 19 марта и 20 апреля. А последний геомагнитный шторм был зафиксирован 28 июня.

Что делать метеочувствительным людям

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период особенно сильных магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, которые помогут легче пройти через трудный период.

Главные советы — воздерживаться от алкоголя, не употреблять жирную и острую пищу.

Необходимо свести до минимума физическую нагрузку, а также избегать стрессов.

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Пейте больше воды, зеленого чая и натуральные компоты. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Постарайтесь во время магнитной бури обеспечить себе спокойный сон. Спать необходимо не менее восьми часов.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря — это последствия удара по магнитному полю Земли, который наносят потоки "солнечного ветра" после сильных вспышек на Солнце. Когда происходит вспышка, наша звезда выбрасывает в космос огромные потоки частиц, двигающихся с гигантской скоростью, которые за день или два достигают Земли.