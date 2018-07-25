В ожидании дождей: точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 27 июля

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы.

Температура воздуха ночью составит +21…+23 С. Днём воздух прогреется до +28 С.

Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме. В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Днестр стремительно гибнет - ужасающие фото

Катастрофа на Днестре: останется ли Молдова без питьевой воды>>>

Температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

В православной церкви 25 июля почитается память святых мучеников по имени Илария и Прокл, пострадавших за свою веру во II веке. Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься от Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого по приказу императора Максима прокла привязали к колеснице правителя, а затем заставили бежать за ней. Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог выполнил его просьбу — никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока Максим не подписал хартию, удостоверяющую, что проповедование христианства не является нарушением закона. Однако правитель все-таки отомстил Проклу — он приказал привязать его к столбу и расстрелять. Воины уговаривали Прокла сохранить себе жизнь и принять языческую веру, но он отказался это сделать. По дороге на казнь Прокл встретил Илария — своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. В результате, он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.