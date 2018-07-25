В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупредили синоптики

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики.

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"В связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива — города Костешты 25-29 июля продолжится подъем уровня воды, он составит 2,5-3 метра. Возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", — отметили в метеослужбе.