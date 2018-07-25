На Молдову надвигается буря - на страну обрушатся ливень и град

Метеорологи предупредили о надвигающейся буре – в стране прогнозируются сильные осадки, град и шквалистый ветер.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на всей территории республики "желтый код" метеоопасности в связи с грозами. Предупреждение будет действовать до самой ночи.

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"Ожидаются грозы. К вечеру местами ливни (количество от 15-25 литров на квадратный метр, в отдельных районах 30-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром порывами до 15-20 метров в секунду", — отметили в метеослужбе.

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Ранее метеорологи объявили "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики. Это предупреждение будет действовать до 29 июля.