Синоптики предупреждают: на Молдову надвигаются ливни с градом

Синоптики предупреждают об очередной буре, которая надвигается на Молдову в четверг: в стране ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами. Предупреждение будет действовать до полуночи.

"Ожидаются грозы. К вечеру — местами сильные ливни (количество от 15-25 литров на квадратный метр в отдельных районах 30-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром порывами до 15-20 метров в секунду", — отметили в метеослужбе.

Ранее метеорологи объявили "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики. Это предупреждение будет действовать до 29 июля.