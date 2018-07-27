Синоптики обещают: сначала Молдову затопит, а потом придет жара

Молдавские синоптики предупреждают о неустойчивом характере погоды, о ливнях с градом и шквалистым ветром, а потом в Молдову придется зной.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивой погодой. Предупреждение будет действовать до 21.00 пятницы. Также синоптики обещают жаркую погоду, которая установится с 29 июля.

"Ожидаются грозовые дожди, местами ливни (до 15-25 литров на квадратный метр, в отдельных районах — до 30-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистом ветром порывами до 15-18 метров в секунду. В период 29 июля — 1 августа ожидается жаркая погода с температурой в послеполуденные часы до +33 градусов по Цельсию, а местами и выше", — отметили в Госгидрометеослужбе.

Ранее метеорологи объявили "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики. Это предупреждение действует до 29 июля.