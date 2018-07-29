Прогноз погоды в Молдове: в республику приходит нестерпимая жара

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КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. На смену грозовым дождям, которые на минувшей неделе обильно поливали и оглушали страну, приходит настоящий июльский зной.

По данным метеорологов, 29 июля, в воскресенье по республике в дневные часы ожидается до плюс 31-33 градусов Цельсия. Осадки маловероятны, а скорость ветра составит 9 км/ч. При влажности воздуха в 50 процентов ощущение жителями страны июльского зноя усугубится.

Вечером в воскресенье в Молдове ожидается до плюс 21 градуса, осадков не будет.

Начало новой недели граждане страны встретят также с высоких температур. Так, в понедельник, 30 июля, по республике ожидается до плюс 33-34 в дневные часы. Слабый ветер не спасет от зноя даже тех, кто решил укрыться в тени.

Немного ослабеет жара ближе к концу недели — в пятницу температурный максимум установится на отметке в плюс 29 по Цельсию.

Этот день в народном календаре

В православном календаре сегодня — день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

© Sputnik / Александр Поляков Медовый Спас - традиции, обряды и приметы

Церковь созывала Собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный вопрос или проблему, выработать определенный общий подход или видение. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей.

Постановления, принятые на Соборе записывались в Книгу Канонов (Правил) и впоследствии принимались церковью в качестве учения. Предшественником Вселенских соборов стал Апостольский собор, созванный апостолами в 51 году и обозначенный в Библии (Деяния 15:1-29).