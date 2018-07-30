Изнурительная жара: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В понедельник в Молдове сохранится жаркая погода и начнет действовать "желтый код", объявленный Государственной гидрометеорологической службой.

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В послеполуденные часы столбик термометра до 1 августа в тени будет подниматься выше +33 градусов.

В понедельник в северных районах республики ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В ночные часы будет +18, +23 градуса по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +28, +33 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни, 31 июля и 1 августа, температура воздуха еще повысится. На севере возможны грозы. А столбик термометра в этот день поднимется от +30 до +34 градусов.

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В церкви 30 июля отмечают память святой Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского.

Раньше верили, что 30 июля – время молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. Поэтому, запрещалось смотреть на молнии или без особой надобности выходить из дома 30 июля. На самом деле, голубые вспышки зарниц были предвестниками гроз, но в народе на эту тему возникла очень красивая легенда. Так, когда-то жила царевна Марина во владениях Морского царя, которая в один прекрасный день сбежала из отцовских покоев на землю. С тех пор отец гневается, когда вспоминает о непокорной дочери, и пронзает небо огненными стрелами.

Обычно 30 июля наблюдали за погодой и по приметам понимали, какой будет наступающая осень. Если в этот день гроза, то считали, что осень окажется дождливой, а зимой будут метели. Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму.