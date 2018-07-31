Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет август

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В последний день июля в Молдове сохранится жаркая погода и продолжит действовать "желтый код", объявленный Государственной гидрометеорологической службой ранее.

© Sputnik / Ада Багиан Аномальная жара: в ВОЗ рассказали, как уберечь себя

В послеполуденные часы столбик термометра до 1 августа в тени будет подниматься выше +33 градусов.

Во вторник на севере республики ожидаются кратковременные грозовые дожди, а в остальных районах будет переменная облачность.

В ночные часы столбик термометра покажет +18, +23 градуса по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +30, +34 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Певрый день августа, по прогнозу Гисгидрометеослужбы, окажется таким же жарким. Температура воздуха в тени днем останется на уровне +29, +33 градусов. На севере в этот день возможны грозы.

В последующие дни осадков синоптики не ожидают. Всю первую неделю августа в ночные часы температура воздуха окажется на уровне +17, +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +27 до +32 градусов.

Праздники и народные приметы

В церкви 31 июля почитается память святого Емельяна (Омельяна), пострадавшего за веру во время гонений, организованных в отношении христиан императором Юлианом Отступником в IV веке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Губительная жара: каково влияние высокой температуры на мозг

Еще 31 июля раньше оканчивалась жатва. Серпы после этого выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника, чтобы он отслужил молебен и освятил инструменты. Потом серпы уносили домой и хранили до наступления следующего года. К слову, лучшим отдыхом 31 июля считали баню, и именно в этот день принято было париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так, в соответствии с приметами, можно избавиться от усталости, которая накопилась во время жатвы. В саму баню входили с поклоном, потому что боялись обидеть банного духа.

Кроме того, 31 июля делали заготовки и консервы, чтобы сохранить собранный урожай овощей и фруктов.

В народе верили, если последний день июля окажется жарким, то декабрь обязательно будет холодным. Если 31 июля желтели листья березы, начиная с верхушек, то люди ждали ранней осени. Еловые шишки находились только на верхушках деревьев — примета того, что морозы будут нескоро, не раньше января.