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Точный прогноз погоды в Молдове: сколько продержится жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (417)
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КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В первый день августа в Молдове сохранится жаркая погода и продолжит действовать "желтый код", объявленный Государственной гидрометеорологической службой ранее. 

Жара
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В послеполуденные часы столбик термометра в тени поднимется выше +33 градусов. Согласно сообщению метеорологов, предупреждение действует до 21.00.

В среду в северных и южных районах страны пройдут кратковременные грозовые дожди, а в центре ожидается переменная облачность.

В ночные часы столбик термометра покажет +18, +23 градуса по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +28, +33 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Завершение рабочей недели станет таким же душным. По прогнозу Госгидрометеослужбы, в четверг температура воздуха ночью поднимется до +17, +22 градусов, а днем в тени останется на уровне +27, +32 градусов. Всю дальнейшую неделю осадков специалисты не прогнозируют.

В последующие дни в ночные часы температура воздуха окажется на уровне +16, +21 градуса по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +27 до +32 градусов.

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Жара
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В православной церкви 1 августа отмечается день памяти святой Макриды (Макрины Каппадокийской), которая известна также как сестра Василия Великого.

Преподобная Макрида проводила время в молитвах и добрых делах. Легенда гласит, что ее целомудрие было настолько велико, что даже в болезни она никогда не обнажалась перед врачом. Вместо этого в случае недугов она молила Господа о выздоровлении.

В народе святую Макриду часто называли именно Мокриной, поскольку погода в этот день обычно была ненастной.

Раньше верили, если 1 августа идет дождь, то посев озимых станет удачным. А еще такая погода предвещала осень с большим количеством осадков.

Падающие звезды в первый день заключительного месяца лета были приметой сильных ветров.

Тема:
Погода в Молдове (417)

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Теги:
праздники, народные приметы, жара, точный прогноз, прогноз, август, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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