Знойная неделя: точный прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В четверг на территории Молдовы снова будет жаркая погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +17, +22 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +27, +32 градуса.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В ближайшие четыре дня осадков в республике не ожидается.

В заключительный день рабочей недели, а также в выходные погода не изменится. Температура воздуха ночью будет лишь на градус ниже, чем 2 августа, а днем останется такой же. Только в воскресенье столбик термометра в дневные часы покажет +27, +33 градуса.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 2 августа почитается память святого пророка Ильи, который, согласно историческим сведениям, жил в IX веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестием.

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Считается, что после дня Ильи купаться в водоемах уже нельзя – лето кончается, и начинается поворот на осень. В народе была широко известна примета, согласно которой купаться 2 августа было нельзя, так как считали, что будет утопленник. В нее достаточно долго верили.

Также 2 августа подходило время сенокоса. Поговаривали, что на Илью в сене много меда, то есть колосья уродились и созрели достаточно для того, чтобы собирать урожай. На Илью ставили первый сноп. Его обычно размещали в сенях в самом ближнем углу. Говорили, что это помогает получить хороший урожай. Была распространена традиция 2 августа спать на матрасе, набитом первой соломой – на счастье.

В некоторых селах 2 августа выставляли чашку с зернами ржи и риса, просили священника освятить их. А еще раньше верили, что 2 августа на белый свет выходят все гады и дикие животные, а потому, старались не выпускать домашний скот на пастбище. Также раньше считали, что 2 августа нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию, которой очень боялись.

Дождь на Илью предвещал хороший урожай зерновых в следующем году.