Точный прогноз погоды в Молдове: какими будут выходные

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В пятницу в Молдове будет солнечная и жаркая погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +14, +19 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +25, +30 градусов.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Выходные в республике будут подходящими для отдыха на природе и у открытых водоемов. Погода практически не изменится по сравнению с окончанием рабочей недели. Температура воздуха ночью 4 августа составит +16, +21 градус, а днем ожидается от +26 до +31 градуса.

В воскресенье столбик термометра в ночнные часы покажет +16, +21 градус, а днем температура поднимется до +28, +33 градусов. В северных районах в этот день возможно кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 3 августа почитается память пресвятого Онуфрия Печерского, который, согласно сведениям исследователей, жил в XII веке и был известен как монах Киево-Печерской Лавры, обитавший в Ближних пещерах – сегодня именно там находятся его мощи.

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Раньше в некоторых регионах 3 августа были распространены обряды запускания кошек в избу, чтобы они поймали всех мышей. Без дела в этот день не сидели. Так, 3 августа принято было заниматься закромами – убирать внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур. Хозяевам нужно было проверить, не проржавели ли гвозди, не сгнили ли доски. Все высушивали, проветривали – это позволяло хлебу не портиться.

Раньше верили, если 3 августа гроза, это означало, что осень будет длинной. Если же в этот день громко кричали сороки, считалось, что зима окажется теплой. Большие кучи на муравейниках, наоборот, предвещали холодную зиму.

В старину верили, если человек родился 3 августа, то его талисманом является подсолнух. Говорили, что такие люди, по приметам, всегда стремятся идти по солнцу точно так же, как и указанный цветок.