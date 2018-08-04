Кишинев изнывает от жары, а термометры зашкаливают - фотофакт

Сильная жара в Кишиневе: как жители столицы переживают зной и температурные рекорды?

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В Молдове установилась жаркая погода. И хотя Государственная гидрометеорологическая служба страны не объявляла никаких метеопредупреждений в связи с высокими температурами, жители республики изнывают от зноя.

Синоптики обещали в первый день выходных в среднем +27..+32 градуса по Цельсию, правда, в тени. А вот на солнце в Кишиневе вечером в субботу столбик термометра показал +48 градусов.

© Sputnik / Yana Zaharova Сильная жара в Молдове

Горожане спасаются от жары, оставаясь дома, или отдыхая у бассейнов, водоемов или в парках.

© Photo : из личного архива И. Кабасакал В Молдову вернулась жара: как правильно питаться

В мэрии Кишинева ранее объявили, что движение крупнотоннажных транспортных средств на дорогах общего пользования в молдавской столице будет ограничено в дни, когда температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов. Ограничения касаются транспортных средств грузоподъемностью более 20 тонн, они действуют с 10.00 до 20.00.

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Распоряжение не распространяется на транспортные средства, перевозящие пассажиров, скот и скоропортящиеся продукты животного и растительного происхождения, автомобили скорой медицинской помощи, на машины, участвующие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров при определенной температуре, или участвующие в работах по ремонту дорог в пределах строительных площадок.

Такая мера призвана предотвратить повреждение дорог общего пользования в условиях высоких температур.