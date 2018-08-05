Точный прогноз погоды в Молдове: жара не собирается отступать

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В воскресенье в Молдове установится малооблачная и жаркая погода. Самое время провести последний выходной день на бассейне или пляже. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +17..+20 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +28..+31.

© Sputnik / Fedorenko Vladimir У молдавских бюджетников в августе несколько мини-каникул

Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник погода несколько изменится — на севере страны метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Но прохлады ждать не стоит, ночью температура воздуха составит в среднем +17..+20 градусов, а днем +29..+32. Во вторник дожди с грозами пройдут в центральных и северных районах республики. Жара продолжит властвовать на территории Молдовы — ночью ожидается +16..+19, а днем в тени +27..+29. Знойно будет всю неделю.

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв.

Раньше не принято было спать допоздна 5 августа. Еще к этому дню в лесу поспевали ягоды, и отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки — компоты, варенье, джемы. Поэтому в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник. Аналогично появилось называние дня Трофим-Бессонник — некогда было спать.

Считалось, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь. Говорили, что в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение.