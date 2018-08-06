Прогноз погоды в Молдове: жара не пощадит жителей страны

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Жара продолжит испытывать на прочность жителей и гостей нашей республики. Августовский зной в первой половине дня не отступит: в обеденные часы метеорологи прогнозируют до плюс 31-32 градусов в тени. На солнце находиться будет и вовсе нестерпимо — столбик термометра взлетит почти до плюс 38-ми по Цельсию.

Немного спасет жителей страны легкий ветер, скорость которого будет достигать 9 км/ч. Однако выходом из знойной ситуации понедельника станут кратковременные грозовые дожди, которые синоптики обещают ближе к вечеру.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Когда ж на море: кот спасается от жары в ведре с водой под песню Антонова

Вечером, 6 августа, будет довольно тепло — столбики термометров будут уверенно держаться у отметки в плюс 24 градуса.

Вторник, 7 августа, выдастся не таким жарким. Синоптики прогнозируют до плюс 29-30 градусов в тени и кратковременные дожди во второй половине дня.

Праздники и народные приметы

В православном календаре на 6 августа приходится день Святых Бориса и Глеба.

Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.

"Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть", — так повествуют легенды.

© Sputnik / Александр Поляков Медовый Спас - традиции, обряды и приметы

Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Кроме того, братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей.

В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена.