Прогноз погоды в Молдове: жара окончательно вымотает нервы жителей страны

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Во вторник зной продолжит испытывать на прочность нервы жителей и гостей республики. Так, по данным метеорологов, 7 августа установится поистине жаркая погода — синоптики прогнозируют днем до плюс 31-33 градусов в тени, на солнце "пекло" и вовсе заявит о себе, ожидается до плюс 35-36 градусов.

Вечер вторника также обещает быть жарким — плюс 24-26. Однако немного сбить разгулявшийся августовский зной помогут кратковременные грозовые дожди, которые местами возможны по стране.

Среда будет немного мягче, но заставит также помучиться граждан Молдовы от открытых солнечных лучей. Так, 8 августа метеорологи обещают до плюс 28-29 градусов в тени, а на солнце жара разыграется до плюс 33 по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день чествуют святую Анну — мать девы Марии, бабушку Иисуса Христа. В силу божественных родственных связей ее величают особым образом — Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью). Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима и жила с ним в Назарете.

Несмотря на долгий срок супружества, детей у пары не было до тех пор, пока Иоаким не удалился в пустыню. Там ему явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. Обрадованный Иоаким вернулся домой, вскоре Анна зачала и 21 сентября (предположительно 15-го или 16-го года до нашей эры) родила девочку. По иудейскому обычаю, имя дочь Анны и Иоакима получила на 15-й день. Ее назвали Марией, как велел ангел.

© Sputnik / Александр Поляков Медовый Спас - традиции, обряды и приметы

На Анну поспевал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола наших предков, а рецептов разных кушаний — повседневных и праздничных — существовало множество. Кроме традиционных жареной и вареной картошки, люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и даже картофельные котлеты.