Прогноз погоды в Молдове: жители республики окажутся утомленными солнцем

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В среду нестерпимый зной продолжит выматывать терпение жителей и гостей нашеq страны.

По данным метеорологов, 8 августа днем ожидается до плюс 30-31 градуса в тени, на открытых солнечных лучах столбики термометров и вовсе покажут до плюс 35-ти по Цельсию.

Усугубит картину удушливого молдавского августа практически полное отсутствие ветра. Его скорость не будет превышать 8-9 км/ч. Осадков по республике не ожидается.

Вечер среды выдастся более комфортным с метеорологической точки зрения. Вдохнуть полной грудью граждане Молдовы смогут лишь после 20-00 часов, когда температурный максимум составит лишь плюс 18 по Цельсию.

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Четверг и пятница, по прогнозам синоптиков, также станут весьма знойными. Так, 9 августа ожидается до плюс 29-30 в дневные часы. Аналогичная метеорологическая картина сложится и в последний день рабочей недели.

Праздники и народные приметы

В этот день Православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом. В начале 4 века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере. Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон).

© Sputnik / Александр Поляков Медовый Спас - традиции, обряды и приметы

Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований. С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. "Ермолай — хлеб прибирай", — говорили в старину. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.