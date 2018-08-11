Прогноз погоды: солнце в зените

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Солнце в зените, а возможности вашего организма ограничены, так что без особого геройства нужно прожить этот день. Светило будет, конечно же, припекать, поэтому выходить из дома без головного убора не рекомендуем. А что же прогнозируют сегодня метеорологи? Утро начнется с +17 градусов.

Днем ожидается до плюс 28 градусов в тени, на открытых солнечных лучах столбики термометров и вовсе покажут до плюс 30-ти по Цельсию.

Осадков по республике не ожидается.

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Праздники и народные приметы

Этот день раньше называли Туманником, поскольку утром 11 августа часто случались туманы, и с ними даже были связаны некоторые народные приметы.

Туман стоит — можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса в ближайшее время Если заморозков 11 августа не будет, то и в начале осени будет тепло.

Если ночью вам приснилась улитка, то путешествия в этот день лучше не планировать. Курильщикам в этот день нежелательно доставать из пачки сигарету левой рукой.